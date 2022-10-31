قبل مؤتمر مصطفى كامل.. أزمات أشعلت النزاع بين نقابة الموسيقيين ومطربي الراب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تعقد نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، مؤتمرا صحفيا، بشأن مطربي الراب بمقر النقابة، في الثالثة عصر اليوم الإثنين.

وطالبت النقابة مطربي الراب، بالحضور للتوقيع على البروتوكولات التي تنظم العمل الفترة المقبلة، أسوة بما حدث مع مطربي شعبة الأداء الصوتي، وذلك بعد أيام من إعلان النقيب الفنان مصطفى كامل، إيقاف تصاريح جميع المنتمين إلى شعبة الراب بالكامل دون إستثناء لحين حضورهم إلى مقر النقابة.

وجاءت الدعوة للمؤتمر، بالتزامن مع إعلان نقابة المهن الموسيقية، أمس الأحد، تغريم مطربي الراب عفروتو مبلغ وقدرة ١٠٠ ألف جنيه، بدعوى مخالفته قبرار منع الغناء بالفلاشة، و مروان بابلو مبلغ وقدره ٥٠ ألف جنيه، بعد رميه المايك أثناء الحفل الذي أحياه الجمعة الماضي، اعتراضا على أخطاء العازفين، بأول حفل له بمصاحبة فرقة موسيقية.

و تعد الأزمة الحالية، هي الأحدث التي يواجهها مطربي الراب مع النقابة، وفي مقدمتهم مروان بابلو، وعفروتو، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

"رقص عاريا"

في 30 يوليو 2021، وبعد ظهور المغني أحمد عفروتو عاري الصدر في الحفل الذي أقيم في مدينة العلمين، تقدمت نقابة المهن الموسيقية، ضده ببلاغ إلى شرطة السياحة بدعوى مخالفة للقوانين.

منع التعامل

في سبتمبر 2021، و بعد إحياء عفروتو الحفل الذي أقيم على مسرح فاميلي بارك، بمشاركة مروان موسى، أعلنت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر عن منع التعامل معهما، و3 آخرين بدعوى عدم حصولهم على تصاريح بالغناء.

نقابة المهن الموسيقية، أعلنت في بيان رسمي، عن الإيقاف، وقالت: "إصرارا على تنفيذ قرارات مجلس النقابة بكل حزم قرر الفنان هاني شاكر ، الآتي، أولا منع التعامل مع (عفروتو ومروان موسى )، حيث أنهما ليسا أعضاء ولم يحصلا على تصاريح بالغناء، وتحذر من التعامل معهما، ثانيا منع التعامل مع (ريشا وكوستا )حيث أنهما ليسا من أعضاء النقابة وغير مصرح لهما بالغناء وقد خالفا قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة".بالفلاشة".

"ابتذال" مروان بابلو

وبعد ساعات من انتشار فيديو قيام مغني الراب الفلسطيني شاب جديد، بتعديل كلمات الابتهال الديني "مولاي أني ببابك"، إلى "مروان إني ببابك" خلال الحفل الذي قدمه بمشاركة مغني الراب المصري مروان بابلو في ساحة مركز المنارة، أعلن الفنان هاني شاكر"نقيب المهن الموسيقية وقتها"، تصعيد المواجهة مع مطربي الراب.

وأصدر هاني شاكر، بيانا جاء فيه: "قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع المؤدي مروان بابلو باعتباره أحد مؤدي الراب، خاصة وأنه ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد، وأخطرت نقابة الموسيقيين كافة الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار".

وعن السبب في القرار، قالت النقابة :" لأنه تناول في إحدى حفلاته ابتهال ديني ثابت ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدى المصريين، و استهان بهذا الدعاء بابتذال وافراغه من محتواه الأخلاقي، وجعله وكأنه عن ذات المؤدي، فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل". د

اعتذار

في أكتوبر 2021، شهدت علاقة مطرب الراب عفروتو، مع مجلس نقابة المهن الموسيقية، تطورا جديدا، حسب ماذكره المايسترو محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وقال:" تقدم المطرب بالفعل باعتذار إلى النقابة عن مخالفة قرارها ، والغناء بدون تصريح، إلى جانب وقوفه أمام لجنة الإختبار لتوفيق أوضاعه".

وأضاف: "قرار منع التعامل أصبح معلق مؤقتا، حتى موعد صدور نتيجة الإختبار خلال الأيام القادمة، وهناك توافق على قبول طلب المغني بعدما ابدى احترامه والتزامه، وتعهده بذلك".

استثناء

يوم 29 أكتوبر 2021 أحيا عفروتو، بمشاركة ويجز، الحفل الذي أقيم في ساحة مركز المنارة، وأعلن المايسترو محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية" عن انتهاء أزمة مطربي الراب عفروتو، ومروان موسى، وويجز، بعد الإلتزام بتوفيق أوضاعهم عقب القرار الصادر بمنع التعامل معهم.

المايسترو محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الثلاثي عفروتو ومروان موسى، خضعوا لاختبارات النقابة منذ فترة، ونجحوا في إثبات وجودهم أمام اللجنة، وتم التصديق رسميا على قبول العضوية، وتم إستثناء مطربي الراب من شرط الغناء بالفلاشة".