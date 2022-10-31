غادة عبد الرازق تحتفل بالهالوين والنجوم يعلقون (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بعيد "الهالوين"، الموافق اليوم 31 أكتوبر.

ونشرت غادة صورًا ومقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "هالوين سعيد".

وانهالت تعليقات النجوم وكتبت الفنانة فيفي عبده: "كل سنة والحلوين طيبين بيك إن شاء الله يا حبيبتي، قمراية يا روحي يا روحي"، بينما كتبت الفنانة سوسن بدر : "قمر بردو".

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل "لحم غزال"، بطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل.

كما شاركت غادة عبد الرازق في فيلم "حفلة 9"، بطولة طارق لطفي، نهال عنبر، عزوز عادل، أحمد وفيق، طارق صبري، إيهاب فهمي، كمال أبو رية، تأليف عمر عبد الحليم.