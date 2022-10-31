توفيق عبد الحميد يهنىء برونو سافيو بانتخاب لولا دي سيلفا رئيسا للبرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان توفيق عبد الحميد رسالة إلى لاعب النادي الأهلي البرازيلي برونو سافيو، ليهنئه بهدفه الأول مع الفريق الأحمر وبفوز لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية البرازيلية.

وكتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "تهنئة خاصة برونو سافيو لاعب الأهلي الجديد أهنئك مرتين الأولى بتسجيل هدفك الرائع فى السوبر والثانية بانتخاب لولا دى سيلفا رئيسا للبرازيل وللعلم أنا من عشاق هذا الرجل العظيم".

وافتتح برونو سافيو التسجيل لصالح الأهلي في الدقيقة 39 بعد خطأ فادح من زكريا الوردي، ليقتنص اللاعب البرازيلي الكرة ويسكنها في شباك محمد عواد بشكل رائع، ليتقدم الأحمر بنتيجة 1-0

وفاز فريق الأهلي على فريق الزمالك في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على ملعب هزاع بن زايد، بهدفين نظيفين في بطولة كأس السوبر المصري.