"كل حاجة في حياتي".. مي سليم تهنئ شقيقتها ميس حمدان بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة مي سليم، شقيقتها الفنانة ميس حمدان بعيد ميلادها، الموافق اليوم 31 أكتوبر.

ونشرت مي صورة شقيقتها "ميس"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "النهاردة عيد ميلاد أحلى واحدة في الدنيا العسل والدم الخفيف والحب كله، البنت الشقية السكر وكل حاجة حلوة في حياتي كل سنة وإنتي طيبة وبخير عقبال مليون سنة، يارب السنة الجاية تكون كلها خير بحبك".

يذكر أن الفنانة مي سليم تعرضت لوعكة صحية مؤخرًا، ولم تكشف عن تفاصيلها.

وفي أول تعليق لها، كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "بقالي شهر تعبانة جدا الحمد لله دلوقتي بقيت كويسة بس اكتشفت إن الواحد ضعيف جدا و إن الدنيا دي ولا حاجة خالص وانك لازم تحمد ربنا على الصحة و على كل حاجة عندك مافيش حاجة تستاهل خالص إنك تتعب نفسك عليها، قول الحمدلله على كل حال".