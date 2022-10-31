الظهور الأول لعمر كمال بعد جراحة تجميل زراعة شعر الذقن

كتب امير فتحي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 12:54 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للمطرب عمر كمال بعد إجرائه جراحة تجميل لزراعة شعر الذقن . ظهر عمر كمال بلحية خفيفة على وجهه في الظهور الأول له عقب العملية وبشكل مختلف عما اعتاد عليه الجمهور . وتبين أن عملية تجميل عمر كمال كانت السبب وراء غيابه عن اجتماع نقابة المهن الموسيقية بشأن تقنين أوضاع مطربي المهرجانات . وكان قد برر عمر كمال سبب عدم حضوره لاجتماع نقابة المهن الموسيقية بأنه يخضع لجراحة في ضروسه وأسنانه .

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