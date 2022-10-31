تفاصيل قصة الحب التي جمعت إيمان العاصي بطارق صبري زوج شيري عادل الحالي!

كتب امير فتحي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 12:54 مساءً - عاش الفنان طارق صبري قصة حب كبيرة مع الفنانة إيمان العاصي، وتطورت علاقتهما بشكل سريع، ووصل الأمر لأنهما أعلنا خطبتهما في كواليس حفل زفاف ابنه الفنان أحمد صيام.

كان يستعد الثنائي لإعلان خطبتهما وارتباطهما رسميا في أقرب وقت لكن إيمان العاصي تراجعت عن هذا القرار بشكل مفاجىء، وذلك حتى تحتفظ بحضانة ابنتها الوحيدة.

ورغم عدم إعلان الثنائي عن خبر إرتباطهما وقتها، الا أن الفنانة علياء عساف اتخذت خطوة البداية ووجهت التهنئة للثنائي بنشر صورة لهما وعلقت عليها قائلة: ألف مبروك يا جميلة يا حلوة.. ربنا يسعدك ويهنيكي، وأكدت اعلانهما الخطوبة، وبعدها أكدت النجمة روجينا الخبر وبات التأكيد بالثلاثة مع تهنئة المطربة مي كساب.

طارق صبري وإبمان العاصي

إيمان العاصي تتبرأ من خطوبتها من طارق صبري

وكانت الفنانة إيمان العاصي قد حلّت ضيفة في البرنامج الإذاعي “لسه فاكر” للتحدث عن مشوارها الفني وحياتها الشخصية التي تثير اهتمام محبيها.

وفاجأت “العاصي” وقتها الجميع بتصريحها بأنها غير مخطوبة، وإنها لم تدخل أي مشروع ارتباط قريب، مؤكدة على إنها في حالة خطبتها سوف تعلن الأمر بكل تأكيد، وأن كل ما تم تداوله بخصوص ارتباطها عار من الصحة.

طارق صبري وإبمان العاصي

يذكر أن إيمان العاصي مرت بتجربة زواج قاسية انتهت بخلافات عائلية وجنائية مع رجل الأعمال ووالد طفلتها الوحيدة، حيث اتهمته بحبسها بمنزل الزوجية والاستيلاء على متعلقاتها ومنع الطعام عنها، ومع تداول خبر خطبتها من طارق صبري ظلت إيمان تعرّف نفسها على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” بامرأة عزباء وأم لأجمل طفلة في العالم”، ورفضت الرد على الاتصالات، كما امتنع طارق صبري عن التعليق طالباً عدم المساس بحياته الخاصة.

عقد قران طارق صبري وشيري عادل

بصور ومقاطع فيديو من عقد قرانهما على إنستجرام، أعلن طارق صبري وشيري عادل ارتباطهما رسمياً بعد تساؤلات عن طبيعة علاقتهما بسبب ظهورهما أخيراً في أكثر من مناسبة اجتماعية.

ويبدو أن علاقتهما غير جديدة، لكنهما فضلا إبقاءها بعيداً عن الأضواء، لكن ظهورهما في صور متداولة على مواقع التواصل خلال حضورهما مسرحية “زقاق المدق” أثار شكوك متابعيهما متسائلين عن ارتباطهما جدياً.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئتهما بعقد قرانهما مثل الفنانة بشرى التي كتبت رسالة تعرب عن فرحتها بارتباطها عبر حسابها على إنستجرام.

ومن المقرر أن يُقام حفل الزفاف، عقب عودة طارق صبري من الكويت حيث يحضر فعاليات مهرجانها المسرحي الذي يشارك في عضوية لجنة تحكيمه.

وانفصلت الفنانة شيري عادل عن الداعية معز مسعود في 2019، بعد زواج دام عاماً. أما فنياً، فغابت عن السينما في الأعوام الـ5 الأخيرة منذ فيلم “فين قلبى” في 2017، ثم واقتصر ضيفة شرف في فيلم “للإيجار” الذي عرض في العام الماضي.

من هو طارق صبري؟

طارق صبري هو ممثل مصري من مواليد 6 أغسطس عام 1980 درس في كلية الهندسة جامعة القاهرة وتخرج من قسم الهندسة المعمارية، ثم قرر دراسة التمثيل فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 2010 وتخرج من قسم التمثيل والإخراج وذلك في عام 2014، قدم مسرحيات ولكن على مسرح المعهد وبشكل احترافي، قدم بعدها العديد من الأعمال الفنية المتنوعة

طارق صبري بدأ مسيرته الفنية عندما عمل كمراسل تلفزيوني ثم عمل كمذيع وذلك قبل أن يتطرق إلى عالم التمثيل رغم أنه متخرج من كلية الهندسة، شارك بعد ذلك في عدة أعمال فنية متنوعة فقدم أول دور له في سيت كوم بعنوان “بيت العيلة” وذلك في عام 2009،

ثم قدم دور متميز في مسلسل “الشك”.وذلك في رمضان عام 2013 أمام نخبة من النجوم، ثم كان له دور متألق مع الزعيم الفنان عادل إمام من خلال مسلسل “أستاذ ورئيس قسم” والذي تم عرضه في رمضان عام 2015،

توالت أعمال طارق صبري الفنية بعد ذلك حتى قدم آخر أعماله وهو مسلسل “الاختيار 2” في موسم رمضان 2021 والذي تناول بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجه الخطر الذي تعرضت له البلاد إثر سقوط جماعة الإخوان الإرهابية.

رفض طارق صبري أن ينحب أطفال

نشر الفنان طارق صبري مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام وبدأ الفيديو بجملة: “خايف لأ مش خايف أنا مرعوب” وتابع قائلاً: “النهاردة اليوم العالمي للطفل عشان كدة قررت أجاوب على سؤال تلقيته بكثافة وكانت الإجابات مني غير حقيقية: ملقتش بنت الحلال أو أية ربنا ماأردش لكن أنا مرعوب من إني أجيب طفل للعالم، من اللي بشوفه على مستوى العالم، التحرش وتشوه في نفسيات الأطفال وجهل الأهل وتجاهل الطفل وحقه في التعليم”، وتابع قائلاً: “بلاقي أطفال عندهم 6 و7 سنين وبيشتغلوا شغلانات ميشتغلهاش رجالة كبيرة عندهم 35 سنة، كمان إني أجيب طفل ويعاني من مرض حتى لو معانا تكلفة العلاج المادية، لكن لو مرض زي الأمراض الخبيثة لقدر الله وبيتألم هيكون صعب عشان كدة كنت بخاف”.

واختتم حديثه فقال: “طول الوقت بنجري ورا الشهرة والمنصب هل عندنا وقت كافي لقرار إننا نجيب أطفال ونقول لأطفالنا، جبناكم الدنيا بمنتهى الأنانية عشان ننبسط، وأنت كافح في الحياة المريرة، كمكان تكون مختلف معايا دينياً أو نفسياً، مش هو ده الموضوع بس ده اللي أنا حسه، ممكن يكون جرس إنذار ولادنا مسؤوليتنا”، وفي النهاية شجع طارق جمهوره على مساعدة أطفالهم ولكن حسب قدراتهم.

الخليج 365

الخليج 365