بعد التنمر عليها.. رامي عياش: "جمال هيفاء وهبي بيحرق عيون كتار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعم المطرب رامي عياش الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعد تعرضها للتنمر مؤخرًا بسبب تغير ملامحها في حفلها بالسعودية.

ونشر عياش صورة هيفاء وهبي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق عليها :"الجمال من الطبيعي إنه يحرق عيون كتار".

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي أحيت حفلا غنائيا الجمعةالماضية، ضمن حفلات موسم الرياض.

وظهرت هيفاء وهبي مع المدير التنفيذي لشركة روتانا، سالم الهندي، وعلق الجمهور على ظهور باندهاش، على تغير ملامح هيفاء، كتب أحدهم: "مين يصدق أنه هذا تعبير أيقونة الجمال"، وعلق آخر: "كانت جميلة، لعبت بوجهها عمليات تجميل"، واستنكر آخر في تعليقا ساخرا" كنت حاسس أنهم مش هيجيبوا هيفاء الأصلية"، أين هيفاء، وقال متابع مالذي حدث لوجهها؟".

وأعادت هيفاء، نشر فيديو يرصد رحلتها وظهورها داخل الطائرة حتى وصولها للرياض، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "الرياض منورة بأهلها.. مبسوطة بوجودي بينكم"

وكانت الصفحة الرسمية لقناة روتانا عبر "تويتر"، نشرت فيديو توثيقي لرحلة "هيفاء" داخل الطائرة حتى وصولها للرياض، وحمل تعليق: "يا أهلا وسهلا بـهيفاء وهبي، نورتينا بالرياض".