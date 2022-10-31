فن ومشاهير

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها الأصغر (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعيد ميلاد ابنها الأصغر "ديف"، مساء أمس الأحد.

ونشرت ميريام مقطع فيديو من الاحتفال، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "الله ما يحرمني من هل الضحكة يلي بتعطيني كل سعادة الدنيا، ينعاد عليك يا حبيبي بأيام حلوة".

ورزقت المطربة اللبنانية ميريام فارس بمولودها الثاني ديف متري، وذلك في 20 أكتوبر 2020.

من ناحية أخرى تستعد المطربة اللبنانية ميريام فارس لإحياء حفل غنائي في مدينة أربيل بدولة العراق، وذلك يوم 4 نوفمبر المُقبل.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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