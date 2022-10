بعد عرض حلقاته الأولى.. "إيجار قديم" يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعد عرض حلقتين فقط منه، تصدر مسلسل "إيجار قديم" قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it، ويواصل العمل الذي يقوم ببطولته النجوم شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، فيدرا.

وقد حققت الحلقات الأولى من المسلسل ردود فعل ايجابية كبيرة، ويواصل صناعه تصوير مشاهدهم الأخيرة في المسلسل، وعلى رأسهم النجم شريف منير، والذي أكد في تصريحات صحفية، أنه كان يتوقع بشكل كبير هذا المردود على المسلسل، موضحا أنه بصفة شخصية تحمس للعمل منذ سماع فكرته وقراءة الصفحات الأولى من السيناريو، وقال شريف منير: "كنت أتوقع ردود الفعل، ولكن ليس بهذه السرعة، وبعد عرض أولى حلقات المسلسل مباشرة".

وتدور أحداث مسلسل "إيجار قديم" حول فكرة قانون الإيجار القديم، من خلال الشخصية الرئيسية "رمزي" التي يلعبها شريف منير، إذ يسكن في شقة إيجار قديم، وفي نفس الوقت يمتلك عمارة في مصر الجديدة، تم تأجيرها بالكامل منذ زمن بعيد بنظام الإيجار القديم، وفجأة يتمكن صاحب العمارة التي يسكنها "رمزي" من الحصول على ترخيص بهدمها لتردي وضعها، وبالتالي طرد كافة ساكنيها.

وهنا يجد رمزي نفسه في الشارع بلا مأوى، فيضطر للعودة إلى عمارته الملك، فلا يجد له مكانا بها، فيبدأ في دراسة حالة سكان العمارة بحثاً عن شقة تصلح لخروج ساكنيها بشكل قانوني ليعيش هو بها.

فيما يلقي المسلسل الضوء على حياة سكان العمارة اليومية، و يطرح مناقشة درامية حول ظروفهم الإجتماعية، وعلاقاتهم الإنسانية، ومن أبرز تلك العلاقات ثنائية الفنان صلاح عبدالله والد محمد الشرنوبي خلال أحداث المسلسل، إذ يكشف المسلسل في إطار اجتماعي لايت، عن علاقة الآباء بالأبناء واختلاف الأولويات بين الأجيال.

الجدير بالذكر أن مسلسل "إيجار قديم" بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، فيدرا، صلاح ‏عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، رحمة حسن، علاء زينهم، وآخرون، ‏والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، ‏ويعرض على شاشة قنوات ON و ON drama، بالإضافة لعرضه على منصة watch it.