هيثم نبيل يطرح أغنيته الجديدة "شتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طرح المطرب والملحن هيثم نبيل أحدث أغانيه بعنوان "شتا"، وهي أغنية تميل للطابع الدرامي، صورها هيثم نبيل بطريقة الفيديو ليركس في أجواء شتوية، لتتناسب مع موسم الشتاء الذي بدء منذ أيام.

كتب كلمات الأغنية الشاعر حسام سعيد، ومن ألحان هيثم نبيل، وتوزيع محمد الشاعر.

وفور طرح هيثم نبيل للأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لاقت رواجا كبيرا وردود فعل إيجابية، وهنأهعدد كبير من متابعيه وجمهوره، وعدد من نجوم الغناء.

وأبدى هيثم نبيل سعادته بما حققته أغنية "شتا" من ردود فعل ايجابية، مؤكدا أنه تلقى إشادات واسعة فور طرح الأغنية، وأشار أن الأغنية سيتم طرحها خلال الساعات القليلة المقبلة عبر عدد من منصات الموسيقى العالمية الشهيرة.

الجدير بالذكر أن آخر أغاني هيثم نبيل، كانت "حكاوي الحب" والتي تعد تتر لمسلسل "دوبامين" الذي عرض مؤخرا عبر منصة watch it، وبعض قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ولاقت الأغنية نجاح كبير مع عرض المسلسل، كما طرح أغنية "قلبك سكت" ضمن أحداث نفس المسلسل.