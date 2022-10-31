شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات فى السينما والدراما تقتحم عالم الغناء.. آخرهن جومانا مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكتسب نجمات الفن شهرتهن من خلال التمثيل والظهور على شاشة التليفزيون فى الأعمال الدرامية أو من خلال شاشة السينما، وقررت بعضهن خوض تجربة الغناء بجانب التمثيل من خلال طرح أغنية، وهو ما قررت خوضه النجمة جومانا مراد، حيث ستخوض تجربة الغناء من خلال أغنية انتهيت من تسجيلها وستقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

بشرى

خاضت الفنانة بشرى تجربة الغناء بعد التمثيل حيث كانت بداية معرفة الجمهور بها من خلال عدة أعمال تمثيلية منها سيت كوم "شباب أون لاين"، ومسلسل "الإمبراطور"، ومسلسل "العمة نور"، ومسلسل "ادهم وزينات والثلاث بنات"، و "يا ورد مين يشتريك"، لتخوض تجربة الغناء بعد هذه الأعمال بأغنية "تبات ونبات" مع الفنان محمود العسيلى.

سمية الخشاب

خاضت الفنانة سمية الخشاب تجربة الغناء بعد الظهور بالتمثيل، حيث كانت بدايتها بعدة أعمال تمثيلية منها مسلسل "حارة الطيب"، مسلسل "سر الأرض"، مسلسل "اللعب في المضمون"، ولكن الجمهورها عرفها من خلال دور "نجاة" الفتاة الصعيدية بمسلسل "الضوء الشارد"، وبدأت الاتجاه لتجربة الغناء من خلال إنتاج أول ألبوم غنائي لها عام 2009 بعنوان "هيحصل إيه"، وتوالت مشاريعها الغنائية بطريقة الأغانى المنفردة فضلاً عن تقديمها عدة أغنيات خليجية.

هبة مجدى

ظهرت الفنانة هبة مجدى من خلال شاشة التليفزيون بمسلسل "قاسم أمين"، ومسلسل "الامبراطوى"، ومسلسل "حكايات زوج معاصر"، ومسلسل "امرأة من نار"، واتجهت هبة مجدى للغناء من خلال إنتاج أولى أغنياتها بعنوان أسلوب حياة، عام 2015، تعاونت خلالها مع الشاعر أحمد علاء، والملحن عبدالرحمن شوقي.

ياسمين رئيس

بدأت الفنانة ياسمين رئيس مشوارها التمثيلى من خلال عدة أعمال منها مسلسل "كلمة حق"، ومسلسل "عرض خاص"، وبدأ الجمهور يعرف شكلها بعد ظهورها بفيلمى " واحد صحيح"، و"اكس لارج"، وبدأ شهرتها من خلال فيلم فتاة المصنع، وقررت أن تخوض تجربة الغناء ولكن بشكل مختلف بعد أن ظهرت كموديل فى كليب "حبيبتى" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، وقامت بغناء مقطع من كلمات الأغنية بنهايتها.

لقاء الخميسى

قدمت الفنان لقاء الخميسى العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية في بدايات مشوارها، حيث شاركت في مسلسل "حارة الطبلاوى"، فيلم "كذلك في الزمالك"، فيلم "قلب جرئ"، واشتهرت من خلال سيت كوم "راجل وست ستات" بأجزائه، وقررت أن تخوض تجربة الغناء في عام 2012 من خلال مشاركتها في حفل فرقة "فؤاد ومنيب"، ومؤخرا أنتجت أغنية بعنوان "مافيش مستحيل".

أيتن عامر

الفنانة أيتن عامر آخر الفنانات المنضمات لتجربة الغناء، فمن المعروف أن الفنانة أيتن عامر عرفها الجمهور من خلال مسلسل "حضرة المتهم أبى"، "الدالى" بجزئيه الأول والثانى، مسلسل "كيد النسا"، وفيلم "رامى الاعتصامى" وغيرها، وخاضت تجربة الغناء في بداية عام 2022، بأغنية "بناقص"، وقررت التعاون مرة أخرى، من خلال طرح اغنية جديدة هي أحدث أعمالها وتحمل اسم "خطافة الرجالة".





جومانا مراد

تخوض النجمة جومانا مراد تجربة التمثيل للمرة الأولى في مشوارها الفني من خلال أغنية انتهيت من تسجيلها خلال الأيام الماضية ولم تكشف عن تفاصيلها ولكنها ستقوم بطرحها على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة.