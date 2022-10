شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل شون كونرى.. ترامب وجه له الشكر على مساعدته وجائزة أوسكار وحيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين الـ31 من أكتوبر مع ذكرى رحيل النجم الكبير شون كونرى، الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عام 2020 عن عمر 90 عامًا، ويعتبر واحدًا من أهم النجوم على مستوى العالم ممن لهم نجومية وشعبية كبيرة في السينما العالمية بعدما لعب بطولة أفلام في غاية الأهمية أبرزها دوره خلال 7 أفلام عن شخصية جيمس بوند، والذى صنف على أنه أفضل من قام بشخصية العميل السري البريطاني.



sean connery

كانت وفاته حدثاً جللاً لما له من جماهيرية عريضة، مثلما ظهر فى الشخصيات الشهيرة التى حرصت على نعيه ومنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حينما نعاه مؤكدًا أنه كان رجلا جيدا وذو شخصية قوية، وكتب وقتها فى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "كنت أعانى من صعوبة بالغة فى الحصول على موافقات لتطوير أمور خاصة بى فى أسكتلندا، وبمساعدة شون كونرى تم حل الأمر".

كان sean connery جذوره اسكتلندية، كما كان مؤيداً لانفصال اسكتلندا عن مملكة بريطانيا، وظل ممتناً لجذوره فخوراً بها طوال حياته.



sean connery

قدم sean connery شخصية "بوند" من خلال سبعة أفلام كانت السبب فى تحول اسم "كونري" إلى "بوند" ذاته، وهذه الأفلام هي: Dr. No (1962) From Russia with Love (1963) Goldfinger (1964) Thunderball (1965) You Only Live Twice (1967) Diamonds Are Forever (1971) Never Say Never Again (1983).

نال شون كونرى جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد فى فيلم "بعيدًا عن اللمس" سنة 1988، كما نال أكثر من 30 جائزة عالمية، وقلد وسام الفروسية سنة 1999 من قبل الملكة البريطانية إليزابيت الثانية.

اختير قبلها فى سنة 1989 كأكثر الرجال إثارة على قيد الحياة ويعتبر شون كونرى من أشهر الممثلين فى القرن العشرين.