شكرا لقرائتكم خبر عن منتج مسلسل Dahmer - Monster: تواصلنا مع مع أسر ضحايا جيفرى دامر ولم يستجيبوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المنتج رايان مورفي، المؤسس المشارك في سلسلة نيتفلكس، Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story، أن الفريق الذي يقف وراء السلسلة قد وصل إلى 20 من أسر الضحايا وأصدقائهم، ولكن "لم يستجب شخص واحد"، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

بعد طرح السلسلة فى سبتمبر الماضى، انتقدت بعض أفراد عائلات ضحايا دامر المسلسل، وقال إريك بيري، ابن عم إيرول ليندسي أحدى ضحاياه، إن المسلسل "أصاب عائلته من جديد".

تم إنتاج سلسلة Netflix من قبل مورفي وإيان برينان، وقام ببطولة المسلسل إيفان بيترز في دور القاتل المتسلسل، حيث تم تسليط الضوء على قصص ضحايا دامر التي لم توصف بعد.

ويدرس المسلسل الجديد Dahmer - Monster: the Jeffrey Dahmer Storyالجرائم الحقيقية والبشعة والمروعة التي ارتكبها جيفري دامر والفشل النظامي، الذي مكن أحد أكثر القتلة المتسلسلين شهرة في أمريكا من مواصلة القتل على مرأى من الجميع لأكثر من عقد من الزمان.

درات أحداث المسلسل الجديد Dahmer - Monster: the Jeffrey Dahmer Story بين عامي 1978 و1991، حيث أنهى جيفرى دامر حياة سبعة عشر ضحية بريئة.

وتكشف سلسلة DAHMER - Monster: The Jeffrey Dahmer Story هذه الجرائم غير المعقولة، وتتركز حول الضحايا المحرومين ومجتمعاتهم المتأثرة بالعنصرية المنهجية والفشل المؤسسي للشرطة الذي سمح لأحد القتلة المتسلسلين الأكثر شهرة في أمريكا بمواصلة فورة القتل.

المسلسل الجديد من بطولة كل من ايفان بيترز، مايكل لينرد، ختفت فاجناساي، كارين مالينا وايت، برايدن مانياجو، فيت ماهاتونجدي، ريتشارد جينكينز، ضيا ناش، سفيان المومي، كيران تاموندونج، بينيلوب آن ميلر.