شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك يركز على مهامه كأب مع أبنائه من جينيفر جارنر .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعب الممثل بن أفليك دور الأب -مؤخراً- في أحدث إطلالة له بصحبة ابنته الصغري من زوجته السابقة جينيفر جارنر، وذلك عندما أمضى وقتًا فرديًا مع أصغر ابنتيه، سيرافينا مثلما ظهر خلال الصور التي التقطت لهما معاً، حيث توقف الثنائى في متجر داخل حي ويست هوليود في لوس أنجلوس يوم السبت الماضى.



بن افليك بصحبة ابنته

وتلك ليست المرة الأولى الذى يحرص فيها بن افليك على الاستمتاع بوقته مع أبنائه حيث ظهر قبل أيام أيضًا أثناء نزهته بصحبة ابنه صموئيل الذى بدا سعيدًا للغاية وهو يصطحبه من المدرسة فى برينتوود، وذلك بعد فترة من الانشغال ما بين الزواج وشهر العسل مع محبوبته وزوجته جينيفر لوبيز، إلا أنه مؤخرًا لم ينس كونه أبا لأبنائه من الممثلة الشهيرة جينيفر جارنر.



بن افليك مع ابنه

من ناحية أخرى سبق وتألقت جينيفر لوبيز فى آخر ظهور لها مع بن أفليك، بملابس متطابقة، حيث سار الزوجان المحبوبان جنبًا إلى جنب فى Malibu Chili Cook-Off ليستكملا رحلات شهر العسل، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، ارتدت نجمة Hustlers ، 53 عامًا، ثوبًا أبيض طويل وصندل أحمر فاتح وكان شعرها مربوط فى كعكة فوضوية.