شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الذكرى الـ 24 لـ طرح فيلم American History X عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الـ24 لـ طرح فيلم الأكشن والإثارة American History X، حيث طرح في 30 أكتوبر من عام 1998، بـ دور العرض الأمريكية، وحول العالم.

فيلم American History X، حاز على إعجاب الملايين من حول العالم، وحقق نجاحا كبيرا، بسبب موضوع العمل الشائك، حيث دارت أحاث الفيلم حول العنصرية ضد السود.



American History X

وبسبب تأديته لـ دوره بـ طريقة أبهرت الكثير، رشح بطل فيلم American History X، الممثل العالمى إدوارد نورتون على ترشيح لـجائزة الأوسكار كأفضل ممثل في دور رئيسي لكنه لم يحصل عليها.

وبالرغم من إثارة فيلم الجدل حول العالم، ألا أنه لم يتمكن من تحقيق الإيرادات العالية، حيث وصلت إيرادات العمل إلى 24 مليون دولار أمريكى في وقتها، وتكلف إنتاج العمل 20 مليون دولار.



American History X

كما يحتل فيلم American History X المركز الـ 38 في قائمة IMDB لأفضل 250 فيلم، وحصل على تقييم وصل إلى 8.5/10.

تدور أحداث الفيلم حول "ديريك فينيارد" شاب عنصرى أحد النازيين الجدد الذى يدخل السجن ثلاثة أعوام لقيامه بقتل رجل أسود حاول سرقة سيارته وداخل السجن يبدأ ديريك فى التفكير فى حياته السابقة ويكتشف خطأ ما كان يفعله فيخرج من السجن فيجد شقيقه المراهق بدأ فى السير فى نفس الطريق من التعصب والعنصرية.



American History X