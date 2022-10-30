إقبال كبير على عروض الصحافة ونفاد تذاكر فيلم "وحلة" بمهرجان بأيام قرطاج

القاهرة - سامية سيد - شهدت عروض الصحافة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورتها الـ33، إقبالا كبيرا، أثناء عرض الفيلم التونسى "وحلة"، فيما نفدت تذاكر نفس الفيلم للمخرج نادر الرحموني في قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة المخصصة للحضور الجماهيري.

الفيلم ينافس في المسابقة الرسمية للمهرجان وهو يتناول قصة شاب يدعى ياسين ينجح في الحفاظ على واجهة متوازنة نسبيا، رغم أن والده متسلط ووالدته مكتئبة ولكن إعجابه الشديد بزميلته ليلي في الجامعة يؤدي إلى إختلال لهذا التوازن الهش.

ويتنافس مع وحلة فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، أفلام تحت الشجرة إخراج أريج السحيرى من تونس، والثائرون من إخراج أميل شجيفي من تونس وأنظر الى النجوم من إخراج دافيد كونستانتين من جزر الموريس وما بعد الحياة من إخراج أنيس جاد من الجزائر وجراح الطفولة من إخراج موسى سان يابسا من السينغال، ووراء الباب من إخراج مانع عدي من العراق ومعبد الفرح إخراج جان أودوتان من البينين والطريق من إخراج عبد الحميد عبد اللطيف من سوريا والعبد عبد الإله الجوهري من المغرب، وقسم الرسل من إخراج سايدو بوندوان من بوركينافاس وشرف من إخراج سمير نصر من مصر.

أما مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فيشارك كل من: "حارس العوالم" و"دنايد اكسس" و"حكايات البيت الأرجواني" و"بطاطا" و"مامي لامولا" و"لعزيب" و"فاريترا" و"لا توجد طرق بسيطة الى البيت" و"حضانة ليلية" و"عشرون سنة بعد" و"نحن الطلبة" و"الإعادة والتشغيل".

فيما يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة كل من: "فلسطين 87" و"المجموعة" و"ميكروباص" من إخراج ماجي كمال من مصر و"آخر يوم للشمس" و"هيبنوتيزيا" وغيرهم.