شكرا لقرائتكم خبر عن فريد بوغدير يحبس دموعه فى تكريم الراحل هشام رستم بمهرجان أيام قرطاج السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد تكريم اسم الممثل التونسي الراحل هشام رستم ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية فى دورته الـ 33 وهو الفنان الذي رحل عن عالمنا تاركا وراءه إرثًا سينمائيًا كبيرًا.

وبكلمات مؤثرة تحدث المخرج التونسي الكبير فريد بوغدير عن صديقه هشام رستم على طريقته في نص بعنوان "هشام رستم البطل" الذي تطرق فيه إلى مسيرته في مجال التمثيل وادواره التي لفتت إليه الأنظار كممثل مختلف ومتفرد.

ولم يقو فريد بوغدير على مغالبة دموعه وهو يستذكر رفيق الدرب السينمائي الذي قدم أدوارا لم تقتصر السينما التونسية بل امتدت إلى خارجها إذ شارك في بطولة أعمال منها التونسية والإنجليزية والفرنسية والايطالية والألمانية.

وبأسلوب محمل بالعاطفة تذكر بوغدير صديقه الفنان الشاعر مرهف الإحساس بحضور عائلته وأصدقائه وعدد من المخرجين الأجانب والمديرة العامة لأيام قرطاج السينمائية سونياء الشامخي، وذلك في قاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة.

وشهد تكريم الممثل هشام رستم عرض فيلمان شارك فيهما الراحل وهما "السيدة" للمخرج جمال الزرن و"صفائح الذهب" للمخرج نوري بوزيد.

تشهد مسابقات مهرجان أيام قرطاج السينمائية فى دروته الـ 33، مشاركة 5 أفلام مصرية فى مختلف المسابقات.

ويتنافس فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، أفلام تحت الشجرة إخراج أريج السحيرى من تونس وحلة من إخراج نادر الرحمونى من تونس والثائرون من إخراج أميل شجيفي من تونس وأنظر الى النجوم من إخراج دافيد كونستانتين من جزر الموريس وما بعد الحياة من إخراج أنيس جاد من الجزائر وجراح الطفولة من إخراج موسى سان يابسا من السينغال، ووراء الباب من إخراج مانع عدي من العراق ومعبد الفرح إخراج جان أودوتان من البينين والطريق من إخراج عبد الحميد عبد اللطيف من سوريا والعبد عبد الإله الجوهري من المغرب، وقسم الرسل من إخراج سايدو بوندوان من بوركينافاس وشرف من إخراج سمير نصر من مصر.

أما مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فيشارك كل من "حارس العوالم" و"دنايد اكسس" و"حكايات البيت الأرجواني" و"بطاطا" و"مامي لامولا" و"لعزيب" و"فاريترا" و"لا توجد طرق بسيطة الى البيت" و"حضانة ليلية" و"عشرون سنة بعد" و"نحن الطلبة" و"الإعادة والتشغيل".

فيما يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة كل من "فلسطين 87" و"المجموعة" و"ميكروباص" من إخراج ماجي كمال من مصر و"آخر يوم للشمس" و"هيبنوتيزيا" و"ريح الجنوب" و"رحلة" و"أستال " و"كبير" من إخراج احمد عبد السلام من مصر و"بارجي" و"لعبة الأطفال" و"قضية لشبونة"، بينما يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة أفلام "ترامودول" و"سبايدرمان السودان" و"إطار طويل" و"الموسيقى ملجي" و"إدريس" من إخراج أمير الشناوي و"سنفتس بلاش" من إخراج أنس صلاح الدين من مصر، و"الناس اللي فوق" وفيلم "05:01".