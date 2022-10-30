"المهن الموسيقية" تُصدر قرارا بـ استدعاء كافة مؤدي الراب للنقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قرارا جديدا بشأن مؤدي الراب.

وأكد منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن النقابة قررت استدعاء كافة مؤدي الراب الذين لم يلتزموا بالحضور والمثول أمام مجلس نقابة المهن الموسيقية وتوقيع الإلتزام والتعهد بكافة قرارات المجلس، وذلك أسوة بشعبة الأداء الصوتي.

وكانت أبرز القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا من قبل نقابة المهن الموسيقية، كالتالي:

ـ استحداث شعبة "الأداء الصوتي" وضم مطربي المهرجانات بها.

ـ مش عايز أسمع فودكا وشيفاز تاني والقواعد تسري على الماضي والمستقبل.

ـ لن نكتب كلمة مهرجانات مرة أخرى، واللي هيكتب كدا يعتبر نفسه مشطوب.

ـ لدينا الأن ثلاث شُعب في نقابة المهن الموسيقية، وهي شعبة الراب والمغنيين الشعبيين، والأداء الصوتي.

ـ لن يسمح لأي شخص يحمل كارنيه النقابة بتخطي حدودها.

ـ شعبة المغنيين الشعبيين يتم تجديد تصريح الغناء بشكل سنوي، أما شعبة الأداء الصوتي يتم التجديد فيها بشكل ربع سنوي، أي كل ثلاثة أشهر.

ـ تشغيل على الأقل 12 فردا في الفرقة الموسيقية خلف كل مطرب مهرجانات.

ـ حمو بيكا سيُصنف ضمن الأداء صوتي.

ـ نقابة المهن الموسيقية ستهتم بالمعاشات، وتوفر لأعضائها حياة كريمة لأن "النقابة مش هتشحت تاني".

ـ القوانين المُقررة سيتم تطبيقها على كل مغنيين المهرجانات، حتى في حالة سفرهم إلى بلاد أخرى، لأنهم يمثلون صورة مصر بالخارج أمام دول العالم.

ـ من يخالف القواعد، سيتم إلغاء تصريحه.