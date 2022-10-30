بالصور.. إلهام عبدالبديع تحتفل بعقد قرانها في أجواء رومانسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة إلهام عبدالبديع، بعقد قرانها على الملحن وليد سامي.

ونشرت "إلهام" صور من عقد القران عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله كتب الكتاب".

وحازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة الشابة، الذين حرصوا على تهنئتها عبر التعليقات.

وكانت الفنانة إلهام عبدالبديع قد احتفلت بخطبتها على الملحن وليد سامي في عيد الحب 2022، ثم في مايو الماضي أعلنت فسخ الخطوبة وكتبت عبر حسابها على فيسبوك": "كل شيء قسمة ونصيب أنا بعلن الانفصال أنا والملحن وليد سامي.. الحمد لله على كل حاجة وربنا يكتبله الخير".