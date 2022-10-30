لهذا السبب.. تارا عماد تحتفل بتخرجها دون حضور الحفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة تارا عماد، عن تخرجها من الجامعة، موضحة سبب عدم حضورها حفل التخرج.

ونشرت تارا، صورة لها ، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "أنا تخرجت، قصة طويلة عريضة أنا ليه بتخرج بعد زمن، مش ده المهم.. المهم اني اتخرجت وأثبت لنفسي اني أقدر أمثل وأذاكر وأنجح وأتخرج".

وتابعت: "تنويه: دي مش صورتي من التخرج، دي صورة صاحبتي في الجامعة صورتهالي من كام سنة وقالتلي عقبال ما تتصوري يوم تخرجك".

وأَضافت: "للأسف متصورتش ولا حضرت حفلة التخرج اللي كانت من شهر كدة عشان الصراحة نسيت افتح email الجامعة..فسأكتفي بالصورة دي، شكراً يا سارة، لولا الصورة دي كنت هتضطر ألجأ للفوتوشوب".

وكانت آخر أعمال الفنانة تارا عماد مسلسل "suits بالعربي" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2022.

وشارك في بطولة العمل كل من: آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتي، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوي، عمر زهران وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد.