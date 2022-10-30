أدهم مدحت صالح يقتحم عالم الغناء بأغنية "مطمني" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

اقتحم المطرب الشاب أدهم مدحت صالح، عالم الغناء بأغنية "مطمني" لتكون أحدث الأعمال الفنية له على الساحة.

ونشر نديم الشاعري منتج الأغنية، فيديو الأغنية، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "أدهم مدحت صالح - مطمني".

أغنية "مطمني" من ألحان وكلمات: صلاح غالي، وتوزيع وماستر: نديم الشاعري، وتسجيل ستوديو : MS ، وإنتاج: نديم الشاعري".

وكان الفنان مدحت صالح، كشف في حواره مع الإعلامية أميرة العادلي عبر قناة "الحياة"، كواليس أغنية "شبك يا مصري" التي طرحها مؤخرًا، وتعاون فيها مع الفنان علي الحجار والفنان محمد ثروت، قائلا: "أنا بشكرهم.. يستاهلوا إني أشكرهم طول الوقت على إنهم قبلوا يشتركوا في الأغنية الوطنية دي وحبوها.. وكل ده في حب مصر".

وعن بداية فكرة الأغنية والتعاون الثلاثي فيها، أضاف مدحت صالح: "أنا كنت عامل الغنوة.. وأستاذ علي الحجار كلمني عشان كان في رغبة بينا من زمان إننا نقدم حاجة سوا.. عرض عليا عمل.. فقلت له طب أنا كمان هعرض عليه عمل ونختار.. فلما عرضت عليه (شبك يا مصري) عجبته جدا وتحمس.. ومتأخرش في الحقيقة ولا الأستاذ محمد ثروت اتأخر.. والحمد لله قدمناها".