شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يعود لاستئناف تصوير مسلسله "العمدة" بعد مشاهد لبنان خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف المخرج محمد سامى، تصوير مسلسل "العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في رمضان المقبل وذلك يوم 2 نوفمبر، وذلك بعد انتهاء تصوير المشاهد الخارجية في لبنان، والتي استغرقت ما يقرب من أسبوع هناك، حيث جمعت مشاهد بيروت كلا من محمد رمضان وزينة وعدد من الفنانين.

ويدخل أبطال العمدة الديكور الاساسى في مدينة الإنتاج الاعلامى لمدة ماقرب من شهر على أقصى تقدير، حيث يتم التصوير في الحى الشعبى، خاصة أن المسلسل تدور أحداثه في إطار شعبى اجتماعى، وهو ما يجعل التصوير في الحارة الشعبية والمناطق المتفرقة .

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، عصام السقا، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، أحمد فتحى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

يذكر أن محمد رمضان قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل "المشوار"، وشارك في بطولته دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سما إبراهيم، وضيفا الشرف سيد رجب وعمرو عبد الجليل والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر.