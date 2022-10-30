شكرا لقرائتكم خبر عن سهير رمزى تهنئ زوجها بعيد ميلاده وتعلق: كل سنة وأنت أطيب قلب يا نوارة العيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة سهير رمزى على تهنئة زوجها رجل الأعمال علاء الشربينى، حيث نشرت صورة تجمعها به على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلقت قائلة: "علاء حبيبى كل سنة وأنت أطيب قلب، وأحن قلب، وأجمل قلب فى الدنيا كلها، وربنا يخليك لينا يا نوارة العيلة،، وسنة جديدة وسعيدة إن شاء الله".



سهير رمزي وزوجها

وكان آخر أعمال الفنانة سهير رمزى بعد غياب سنوات مسلسل "القاتل الذى أحبنى" الذى شاركت في بطولته مع هانى رمزى، رانيا منصور، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة محمد أبو داوود، عمرو صحصاح، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، هبة الهوارى وإخراج عمرو عابدين.

وغابت سهير رمزى عن المشاركة في أعمال فنية منذ شهر رمضان 2017، وشارك في بطولته فاروق الفيشاوى، عزت العلايلى، بوسى، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، أحمد وفيق، ميسون أبو أسعد، ريم هلال، فاطمة الكاشف، كلوديا، حسناء سيف الدين، هدى الادريسى، مفيد عاشور وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد صقر.