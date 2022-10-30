شكرا لقرائتكم خبر عن ركين سعد تنهار نفسيا فى الحلقات الأولى من مسلسل اتزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد النجمة الأردنية ركين سعد دورًا مميز في مسلسل اتزان، الذى انطلق عرضه حصريا على منصة Watch It، حيث تجسد شخصية "رحمة" وهى فتاة تعاني من اضطرابات نفسية وتعيش وسط صراعات عائلية وتطاردها ذكريات والدها المتوفي.

وتحاول رحمة خلال أحداث المسلسل استعادة اتزانها النفسي، فتلجأ إلى حبيبها السابق الطبيب النفسي باسل (صدقي صخر) بعدما شكّت في الطبيب النفسي الذي اختاره لها زوجها عمر (نبيل عيسى)، وخلال رحلة علاجها تبدأ رحمة في اكتشاف أسرار أفراد عائلتها، ومعرفة نفسها من جديد.

وبجوار ركين سعد يشارك في بطولة مسلسل "اتزان" النجوم صدقي صخر، نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، حسن مالك، ثراء جبيل، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم. المسلسل من تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام.

وقد حققت ركين سعد نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد بطولتها لمسلسل ريفو، والذي انطلق حصريًا على منصةWatch It ، ونال استحسان الجمهور والنقاد، حيث قدمت شخصية مريم التي تسعى لإخراج سيناريو والدها المتوفي، لتغوص مريم في رحلة بحث عن الذات واستكشاف باند ريڤو.

وقد لمع نجم ركين سعد مؤخرًا بأدوار مركبة قدمتها في الفترة الأخيرة، كان أبرزها شخصية نوف في الجزء الأول من مسلسل مدرسة الروابي، والذي انطلق على منصة نتفلكس وتصدر تريند المنصة عربيًا طوال فترة عرضه، وفي انتظار الجزء الثاني من المسلسل وفقًا لما أعلنته منصة نتفلكس، كما شاركت في فيلم العارف، ونافست في موسم رمضان 2018 بمسلسل بالحجم العائلي مع النجم القدير يحيى الفخراني، واشتهرت بشخصية مليكة في مسلسل واحة الغروب،

شاركت ركين في العديد من الأعمال العربية مثل فيلم المختارون، ومسلسل سمرقند وفيلم 3000 ليلة والذي مثّل الأردن في القائمة الأولية لجوائز الأوسكار. حصلت ركين على بكالوريوس في فنون الدراما من جامعة اكستر البريطانية، وشاركت في العديد من ورش العمل وكورسات التمثيل في السينما والتلفزيون في مونتريال ومصر.











