شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى عن تكريمها فى أيام قرطاج: أول تكريم فى حياتى كان فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هالة صدقى عن سعادتها بالتواجد ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائى قائلة خلال تصريحات مع الزميل على الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع: "أنا بختار تكريماتي بعناية زي ما بختار أدوارى بالظبط، ومش أي تكريم بيجيلى بوافق عليه، وسعيدة للغاية أنى هنا، لأن تونس شهدت أول تكريم في حياتى، قبل ما اتكرم في بلدى مصر حتى".

وأضافت: "الجمهور في تونس مرتبط بيا ارتباط كبير من وقت ما كنت بمثل في مسلسل (أرابيسك)، ومن وقتها وفى بينا كيميا وحب كبير واحترام".

وكانت حياة قطاط قرمازي، وزيرة الثقافة التونسية، كرمت النجمة المصرية هالة صدقي، وذلك ضمن حضورها افتتاح الدورة الـ33 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية في تونس.

ومن جانبها قالت هالة صدقي لـ"الخليج 365"، إنها سعيدة بتكريمها لأن التكريم من خارج مصر له معنى خاص لها، خاصة أنها ترفض الكثير من التكريمات من العديد من الجهات التي تشعر أنها لا تضيف لها.

تشهد مسابقات مهرجان أيام قرطاج السينمائية فى دروته الـ33، مشاركة 5 أفلام مصرية فى مختلف المسابقات.