شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يبدأ تصوير فيلمه الجديد "ليلة استقالة مجرم" أول نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم أمير كرارة إلى عالم السينما بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلمه الأخير "كازبلانكا" بتحقيقه أعلى الإيرادات حيث يبدأ كرارة تصوير فيلمه الجديد "ليلة استقالة مجرم" بداية من شهر نوفمبر المقبل.

تشاركه البطولة الفنانة ياسمين صبرى، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوى وتأليف إيهاب بليبل وإنتاج سينرجى ويوسف الطاهر، والفليم أكشن كوميدى حيث هي المرة الأولى التي يجسد فيها كرارة شخصية كوميدية في عمل فنى.

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين

كشف الفنان أمير كرارة قصة حب الفنانة شيرى عادل للطعام، قائلا: "كنا مسافرين في إحدى المرات وكان معى شخص أكيل وهو الفنان عمرو يوسف وأنا أكيل".

وأضاف أمير كرارة، خلال برنامج سهرانين، المذاع على قناة on: "عمرو يوسف قال لى تعالى نطلب سوشى واتفقنا نطلب سوشى مع بعض لتناول الطعام".

وتابع أمير كرارة: "بعد أن حضر السوشى بنظر لعمرو يوسف وجده حزينا، سألته لماذا أنت حزين فقال لى شيرى عادل كلت السوشى كله".

وقال الفنان شريف سلامة، خلال حلوله ضيفا على برنامج سهرانين مع النجم أمير كرارة، إنه أول مرة تقابل مع الفنانة شيرى عادل كان في بروفات أحد الأعمال، موضحا أنه كان ينهى عمله في مسلسل العار ثم جاء له تليفون خلال تواجده في المطار قبل سفره لسلوفينيا لتصوير أحد الأعمال مع شيرى، وكان التليفون من شيرى وهى تبكى وتقول أريد أن أعود لبلدى، متابعا: "اكتشفت أن شيرى جعانة وتقول لى لا تأتى للتصوير".