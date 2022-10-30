أول تعليق من ميار الببلاوي على الإساءة لـ نجلاء فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة ميار الببلاوي، عبر فيسبوك، على اتهامها بالإساءة للفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، بعدما تحدثت عن موقف حدث بينهما في كواليس فيلم "ديسكو ديسكو".

وكتبت ميار: "والله ما قصدت أي إساءة للأستاذة العظيمة اللي بكنلها كل احترام وتقدير، بس المذيعة هاجمتني فأنا حكيت اللي حصل بس، والله طبعا أنا ساعتها كنت عيلة ولا بفهم في الدين".

وكانت الفنانة ميار الببلاوي قد كشفت كواليس موقف حدث بينها وبين النجمة الكبيرة نجلاء فتحي، عندما رفضت الأولى تصوير مشهد جريء في فيلم "ديسكو ديسكو" قبل آذان المغرب في شهر رمضان.

وقالت ميار خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات"، الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، على شاشة القاهرة اليوم: "أنا قولت للفنانة نجلاء فتحي أنا مش عايزة أصور مشهدي مع عمرو عبدالجليل"، ردت قالت: "بصي يا حبيبتي، رمضان ده بتاع الناس الفقراء، الناس اللي هما الأغنيا بيعملوا نفسهم إنهم مش بياكلوا علشان قدام الناس الفقراء، احنا بنصوم ليه؟".