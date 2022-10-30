"ربنا يهديكم".. عمرو عرفة يدافع عن شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دافع المخرج عمرو عرفة، عن لاعب نادي الزمالك محمود شيكابالا، بعد تعرضه للسب والشتائم عقب هزيمة الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري بهدفين نظيفين.

ونشر عرفة مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، يظهر فيه شيكابالا وهو يقوم بالتصفيق وتحية الجمهور عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة.

وكتب عرفة: "بعد اللي عمله مع صفارة الحكم، ليه يتم سبه بأفظع الشتائم؟ ربنا يهديكم".

وتغلب الأهلي على الزمالك 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية مساء يوم الجمعة الماضي في نهائي كأس السوبر المصري المؤجل من عام 2021.