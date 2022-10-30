بعد أكاذيب سفرها للخارج.. محامي شيرين عبدالوهاب يرد على شائعة وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر المستشار ياسر قنطوش عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بيانا صحفيا، عن الشائعات والأكاذيب التي تم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب تعبيره.

وجاء في البيان: "بخصوص ما يتم تداوله على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبة وشائعات عن وفاة الفنان شيرين عبدالوهاب أو سفرها للخارج أو إطلاق التهم والشائعات بشأنها: يهيب المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب بالجميع عدم تداول مثل هذه الأكاذيب وتحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار".

وتابع البيان "وسوف يقوم مكتب سيادته بتتبع مصدر تلك الأخبار والشائعات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يطلق هذه الشائعات المغرضة بشأن الفنانة بدون مستند أو دليل وغير مراعيا لحرمة الحياة الخاصة للفنانة".

كان ياسر قنطوش قد أصدر بيانا قبل 3 أيام تقريبا، ينفي فيه سفر شيرين إلى الخارج، وجاء فيه "الفنانة شيرين لم تغادر مصر للعلاج، وهي مازالت داخل مصر وبصحة جيدة وكل ما يتم تداوله من أخبار غير صحيح، أرجو من السادة الصحفيين تحري الدقة فيما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرجوع لنا مسبقاً قبل نشر أي خبر يتعلق بالفنانة".