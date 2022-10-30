شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تقدم شخصية "تيك توكر" فى فيلم "الخميس اللى جاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت الفنانة مى كساب تصور مشاهدها في فيلم "الخميس اللى جاى" مع الفنان عمرو عبد الجليل، حيث يتبقى لها ما يقرب من 5 أيام وتنتهى من تصوير الفيلم، وتجسد كساب خلال أحداث الفيلم شخصية "تيك توكر" شهيرة، تتعرض لعدة مواقف خلال الأحداث، كما يتضح أن عمرو عبد الجليل يجسد شخصية والدها، وزوجها يقدمه الفنان إسلام إبراهيم.

يشار إلى أن مى كساب تستأنف تصوير مشاهدها في مسلسل "العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في رمضان المقبل، خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج محمد سامى، حيث تجسد مى إحدى زوجات محمد رمضان الأربعة، وتدعى ثريا.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، عصام السقا، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، أحمد فتحى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

وقدمت مى كساب العام الماضى مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة الفنانة يسرا، وشارك في بطولته كلا من غادة عادل، هشام إسماعيل، اوتاكا، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، اخراج عمرو عرفة، انتاج العدل جروب .