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خطوبة الفنانة مروة الأزلى والمخرج وائل فرج.. صور

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة مروة الأزلى، بخطوبتها رسميًا من المخرج وائل فرج، حيث نشرت مروة الأزلي العديد من الصور على حسابها الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، أثناء ارتدائها فستان زفاف باللون الأبيض وقامت هي والمخرج خالد فرج بالاحتفال في أجواء أسرية وحضور عدد من الأصدقاء المقربين لهما.

وكان أعلن المخرج وائل فرج خطبته على الفنانة مروة الأزلى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، حيث ارتبط الثنائى منذ فترة قصيرة بعد صداقة تحولت إلى حب وصولاً للخطوبة.

ويعرض للمخرج وائل فرج في السينمات، فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى وأسماء أبو اليزيد، ويجسد عبد الرحمن شخصية شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تماما، فى إطار الكوميديا والإثارة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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