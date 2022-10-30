شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تحتفل بعيد ميلاد جوليا روبرتس بصورة تجمعهما معًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جينيفر أنيستون على عدم تفويت مناسبة عيد ميلاد جوليا روبرتس، وتهنئتها بتلك المناسبة، عبر حسابها على موقع إنستجرام من خلال صورة جمعتهما معًا علقت عليها وكتبت: "عيد ميلاد سعيد لهذه المرأة الجميلة، أحبها جدًا".

وذلك بعدما احتفلت جوليا روبرتس نهاية الأسبوع الماضى، وتحديدًا يوم الجمعة بإتمام عامها الـ 55، إذ تعتبر واحدة من أنجح نجمات هوليود، وصنفت على أنها من ضمن أهم 100 ممثلة في تاريخ هوليود.



جينيفر انيستون مع جوليا روبرتس

من ناحية أخري حقق فيلم جورج كلوني وجوليا روبرتس إيردات عالية على مستوي العالم مؤخراً، بعدما نجح نهاية الأسبوع الماضى في تخطي حاجز الـ 100 مليون دولار بجميع أنحاء العالم، وذلك عقب طرحه في الولايات المتحدة الأمريكية الأيام الماضية ليحقق إيرادات 20 مليون فيها، إضافهم لنجاحه في البلدان الأخرى.

فيلم Ticket To Paradise وصل حالياً بحسب المواقع العالمية إلى 102 مليون دولار بالتحديد، وهو الرقم المعرض للزيادة، وبالتالى تنجح ثنائية جورج وجوليا روبرتس فى كسب الرهان من جديد.

فيلم Ticket To Paradise يدور حول Wren Butler، خريجة حديثة من جامعة شيكاجو ترافق صديقتها المقربة ليلي في رحلة قصيرة بعد التخرج إلى بالي، ولكن دفع قرار ليلي المفاجئ بالزواج من أحد سكان بالي، والديها إلى الانضمام إلى فريق لمحاولة منعها من تكرار الخطأ الذي ارتكبهما منذ 25 عامًا.