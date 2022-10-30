شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل يطرح أحدث أغانيه "شتا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب والملحن هيثم نبيل أحدث أغنياته وحملت الأغنية اسم "شتا"، وهي أغنية تميل للطابع الدرامي، صورها هيثم نبيل بطريقة الفيديو ليركس في أجواء شتوية، لتتناسب مع موسم الشتاء الذي بدء منذ أيام، وكتب كلمات الأغنية حسام سعيد، ومن ألحان هيثم نبيل، وتوزيع محمد الشاعر.

وفور طرح هيثم نبيل للأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لاقت رواجا كبيرا وردود فعل ايجابية، وقد هنأه عدد كبير من متابعيه وجمهوره، وعدد من نجوم الغناء الذين تعاون معاهم مؤخرا في العديد من الأعمال المميزة التي حققت نجاح كبير.

وأبدى هيثم نبيل سعادته بما حققته أغنية "شتا" من ردود فعل ايجابية، مؤكدا أنه تلقى اشادات واسعة فور طرح الأغنية، وأشار أن الأغنية سيتم طرحها خلال الساعات القليلة المقبلة عبر عدد من منصات الموسيقى العالمية الشهيرة.

الجدير بالذكر أن آخر أغاني هيثم نبيل، كانت "حكاوي الحب" والتي تعد تتر لمسلسل "دوبامين" الذي عرض مؤخرا عبر منصة watch it، وبعض قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ولاقت الأغنية نجاح كبير مع عرض المسلسل، كما طرح أغنية "قلبك سكت" ضمن أحداث نفس المسلسل.