شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس كيدج "أصلع" فى أول ظهور له من كواليس فيلمه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدا الممثل نيكولاس كيدج غير معروف تمامًا في أحدث ظهور له خلال كواليس فيلمه الذى يصوره حاليًا Dream Scenario، إذ بدا الممثل البالغ من العمر 58 عامًا في شكل مغاير تمامًا عما اعتاده جمهوره بعدما ظهور بلوك مختلف تميز بصلعة في رأسه وفقًا لما ذكره تقرير الـDeadline.

وذكر التقرير أن الفيلم سيدور فى إطار كوميدى، دون الكشف عن أية تفاصيل أخرى باستثناء ذلك.



نيكولاس كيدج

وكان آخر ظهور للنجم نيكولاس كيدج، في مهرجان تورنتو السينمائي شهر سبتمبر الماضى، بهدف حضور العرض الأول لفيلمه الجديد Butcher's Crossing وهو فيلم روائي طويل و يستند إلى رواية صدرت عام 1960 تحمل الاسم نفسه لجون إدوارد ويليامز، الفيلم من إخراج جابي بولسكي ويشارك في العمل الممثلة رايتشل كيلر وفريد هيكينجر.

تدور أحداث الفيلم في أمريكا في سبعينيات القرن التاسع عشر و يركز الفيلم على رجل يتخلى عن تعليمه في جامعة هارفارد ليذهب لبلده ريفية وينضم في البحث عن أخر قطعان من الجاموس النادر.

وبدأ الممثل مسيرته الفنية عام 1981 في الفيلم التليفزيوني الكوميدي " The Best of Times" و كان ظهوره الأول في السينما من خلال فيلم "Fast Times at Ridgemont High" عام 1982 وكان أخر عمل قدمة كيدج هو فيلم "The Unbearable Weight of Massive Talent" الذي عرض خلال هذا العام في 22 من أبريل الماضي.