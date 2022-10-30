شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى يقدم أغنية "أمانة عليك" فى أولى حلقات مسلسل "إيجار قديم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "إيجار قديم" بطولة النجمين شريف منير وفيدرا، والذى يعرض على قناة on، أحداثًا متتالية، حيث بدأت الحلقة بطرد رمزى – شريف منير من شقته، نظرًا لأن العمارة التي يقطن بها آيلة للسقوط بحكم محكمة، وواجب فيها نفاذ الحكم، ما اضطره لإخلاء الشقة ويذهب إلى عمارته القديمة ويقطن فى سطح تلك العمارة.

كما ذهب طارق – محمد الشرنوبى إلى عائلة ريهام خطيبته ليطب يدها من أهلها، ولكن والدة عروسته طلبت تكاليف للزواج مبالغ فيها، كما طلبت المهر والشبكة 100 الف جنيه بالاشضافة إلى أن الهانى مون في إسبانيا، وهو أمر صعب للغاية، خاصة أن الشرنوبى يعمل مدرب كرة يد، ويغنى في المساء في البارات والحفلات.



محمد الشرنوبى

ويعرض مسلسل "ايجار قديم" على شاشة قناة on في تمام الساعة الثامنة من السبت إلأى الأربعاء، كنا يعرض أيضًا العمل على منصة WATCH IT، وتدور احداث المسلسل حول حكايات إنسانية تقع في عمارة سكنية يقطنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.

مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.