شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير فهمى تكشف تطورات حالتها الصحية وتطمئن الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة تيسير فهمى عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد الأزمة المرضية التي أصابتها الأيام الماضية، وكتبت عبر حسابها الشخصى على "فيس بوك"، تدوينة توضح من خلالها تفاصيل حالتها الآن.

قالت تيسير فهمى فى تدوينتها: "أشكر كل صديق وصديقه تكرما بالدعاء لي بالشفاء، لقد غادرت المستشفى واستكمل علاجي بالمنزل وربنا يشفي كل مريض ويبعد عنكم كل شيء وحش ويمتعكم بالصحة والعافية".

حساب تيسير فهمى

وكانت شقيقة الفنانة تيسير فهمى، قالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أول أمس، إن شقيقتها شعرت بالتعب فجأة وتم نقلها لأحد المستشفيات للاطمئنان عليها، وحاليا حالتها مستقرة، وتخضع لعدة تحليلات".

فيما كشفت مؤخرا الفنانة تيسير فهمى عن تعافيها تماما من فيروس كورونا، الذى كانت أصيبت به منذ فترة، وقالت لـ الخليج 365"، إنها الآن تعيش في فترة نقاهة فى منزلها وآخر مسحة قامت بإجرائها كانت سلبية.

وأعلنت الفنانة تيسير فهمى، فى نوفمبر الماضى، وفاة شقيقها عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك، ويأتى ذلك بعد وفاة شقيقتها فى شهر فبراير الماضى بعدما تعرضت لأزمة صحية وتدهورت حالتها إلى أن رحلت عن عالمنا.