"الزواج مؤسسة فاشلة وأنا حر ما لم أضر".. أبرز تصريحات تامر حبيب في "تفاعلكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث السيناريست والمؤلف تامر حبيب عن حياته الشخصية والعملية وعن سبب عدم زواجه حتى الآن وغيرها من الأمور في برنامج "تفاعلكم".

أما عن أبرز تصريحات تامر حبيب في برنامج برنامج "تفاعلكم"، على قناة العربية:

_ لم أتزوج لأنني أرى أن الزواج مؤسسة اجتماعية فاشلة، ومفيش حد مثال قدامي فتح نفسي على الجواز، وأنا مبسوط كدا.

_ لو حذفت جميع أعمالي وفضل عمل واحد أتمنى أنه يكون عن العشق والهوى، ونصيحتي لأي كاتب حب ما تفعله.

_ العمل اللي نادم عليه فيه اسم النسيان، واختار منة شلبي ومنى زكي يبقوا بطلات جميع أفلامي.

_ نفسي أكتب عن حاجات كتير لكن نفسي أعري حاجات مسكوت عنها.

_ قال عن رقصه مع الفنانة روبي في حفل غنائي وعن ارتدائه حلق: "أنا حر ما لم أَضر".

_ أجاب على سؤال حول طلب المخرجة إيناس الدغيدي الزواج منه: "كنا بنهزر، كان أفيه".

_ عملت حادثة عربية وأنا عندي خمس سنين وسابت أثر جرح في وشي.

_ قال عن سبب بكائه عند رؤية شيرين عبدالوهاب: " أنا بعزها جدا، وبشوف إنها موهبة، ومش أنا اللي هتكلم عن ضخامة موهبتها جدا، وهي صديقة، ولما رجعت حسيت إن حمدالله على السلامة".