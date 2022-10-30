بعد التنمر على ملامحها.. هيفاء وهبي ترقص في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع et بالعربي، عبر إنستجرام، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وهي ترقص بصحبة صديقاتها على نغمات أغنيتها الشهيرة "أنا هيفا".

وظهرت "هيفاء" في الفيديو بإطلالة أنيقة بعد نجاح حفلها الغنائي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكانت صورا ومقطع فيديو قد انتشر عبر السوشيال ميديا للفنانة هيفاء وهبي أثار الجدل بسبب تغير ملامحها.

وأحيت الفنانة هيفاء وهبي حفلا غنائيا أول أمس الجمعة ضمن حفلات موسم الرياض.

وظهرت هيفاء وهبي مع المدير التنفيذي لشركة روتانا، سالم الهندي، وعلق الجمهور باندهاش على تغير ملامح هيفاء، وكتب أحدهم: "مين يصدق أنه هذا تعبير أيقونة الجمال"، وعلق آخر: "كانت جميلة، لعبت بوجهها عمليات تجميل"، واستنكر آخر في تعليقا ساخرا" كنت حاسس أنهم مش هيجيبوا هيفاء الأصلية"، أين هيفاء، وقال متابع مالذي حدث لوجهها؟"