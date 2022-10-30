أول تعليق من منظم حفل محمد منير بالإسكندرية على شائعة إلغائه "خاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرصت الجهة المنظمة لحفل الكينج محمد منير، المقرر إقامته مساء الخميس 10 نوفمبر، في "أليكس ارينا جويل فيستيفال"، بمنطقة سيدى جابر فى الإسكندرية على كشف حقيقة الشائعات التي ترددت عن إلغائه، بعد إلغاء حفل الفنان محمد رمضان، وتأجيل حفل للفنان جورج وسوف، في نفس المكان.

محمود عبدالقادر "منظم الحفل" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "ما يتردد عن إلغاء أو تأجيل الحفل، مجرد شائعات، ولا أساس لها من الصحة".

وتابع: "في إطار استعداداتنا الجادة لتقديم حفل أكثر قوة، من الحفل الذي تشرفنا بتنظيمه للكينج محمد منير، خلال موسم الصيف الماضي، عقدنا أمس السبت جلسة مع الجهات الأمنية بالمحافظة، ولم يتم التطرق إطلاقا لفكرة التأجيل أو الإلغاء، بالعكس وجدنا ترحيبا ودعما لتقديمه على أعلى مستوى، وبدأنا دراسة توفير كل السبل لتأمينه".

محمود أضاف: "قمنا بتوفير معدات حديثة ضد المياه لتأمين الأجهزة، وكذلك المسرح بشكل تام، في حالة سقوط أمطار، وليس لدينا أي قلق، بالعكس عادة وبحكم تجاربنا، تفاعل الجمهور وحماسه يكون أكبر في الشتاء".

وأكمل: "الحفل به مفاجآت عديدة، إلى جانب مشاركة المطرب عزيز مرقة، انضم أيضا المطرب أحمد فريد، في أول حفل له بعد نجاح أغنيته (لو جاي في رجوع)، التي حققت ما يزيد عن 31 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب".

الكينج محمد منير، يبدأ اليوم الأحد، بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة الموسيقار فتحي سلامة "الحائز على جائزة جرامي العالمية"، بروفات الاستعداد لحفله المقام ضمن فعاليات الدورة 31 لمهرجان الموسيقى العربية، مساء الأربعاء المقبل 2 نوفمبر.

فتحي سلامة، الذي تولى توزيع العديد من الأغاني للفنان محمد منير، يقود فرقة تضم، هشام جلال "كيبورد"، وعازف الدرامز حازم عبدالقادر، ونور عاشور "ساكسفون"، واندريا "باص جيتار"، واوسو "ليد جيتار"، وطارق الجنايني "ترومبيت"، وهشام عصام "عود"، وأشرف سعدان، ومحمد زتونة، وأحمد رزة، ورضا حنكش "إيقاعات"، وأحمد سعيد، وسامي هنداوي، وأحمد محمود أبا اليزيد، ولوبا "كورال"، ونادر محمد "المدير الفني للفرقة" ومهندسي الصوت عصام السحرتي، ومحمد فراج.