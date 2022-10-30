أبرزها "ونوس" و"جزيرة غمام".. أعمال صنعت نجومية عبدالرحيم كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 30 أكتوبر 1971، ولد الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، الذي يعتبر من أهم المؤلفين على الساحة الفنية.

عبدالرحيم كمال بدأ مشواره الفني عقب تخرجه من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما عام 2000، وانطلق لتقديم أعمالا شكلت علامات هامة، لعل أبرزها:

على جنب يا أسطى

هو أول فيلم للكاتب الكبير، وعرض العمل عام 2008 وشارك في بطولته: أشرف عبدالباقي، أروى جودة، آسر ياسين، زيزي البدراوي، خيرية أحمد، روجينا، ومن إخراج سعيد حامد.

ويحكي الفيلم حياة الشارع بالقاهرة من خلال مواقف تجمع سائق تاكسي بعدد من الركاب في إطار كوميدي اجتماعي.

الرحايا- حجر القلوب

المسلسل يعتبر من العلامات في تاريخ الكاتب عبدالرحيم كمال، وحقق المسلسل وقت عرضه نجاحا كبيرا، ويستعرض حياة رجل من صعيد مصر يتعرض للأذى من أقرب الناس إليه.

وعرض العمل عام 2009، وشارك في بطولته النجم نور الشريف، سوسن بدر، لطفي لبيب، فريدة سيف النصر، سميرة عبدالعزيز، ريم البارودي، أحمد الشافعي.

شيخ العرب همام (آخر ملوك الصعيد)

بطبيعة ميلاده في مدينة سوهاج، استطاع الكاتب عبدالرحيم كمال استعراض قصص من تاريخ الصعيد، وصنف كواحد من أفضل الكتاب الذين قدموا دراما صعيدية.

وشارك في بطولة مسلسل "شيخ العرب همام" الذي عرض عام 2010، النجم يحيى الفخراني، صابرين، محمود عبدالمغني، ريهام عبدالغفور، شيري عادل.

الخواجة عبدالقادر

حقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه عام 2012، ويحكي المسلسل عن الخواجة عبدالقادر الذي يعتنق الإسلام ويقع في غرام فتاة من بنات الصعيد.

مسلسل "الخواجة عبدالقادر" بطولة يحيى الفخراني، سلاف معمار، محمود الجندي، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، صلاح رشوان، ومن إخراج شادي الفخراني.

ونوس

من أشهر المسلسلات خلال الآونة الأخيرة، قدم فيها الفنان الكبير يحيى الفخراني شخصية الشيطان "ونوس"، وكيف استطاع الأخير أن يقلب حياة أبناء "ياقوت" رأسا على عقب.

مسلسل "ونوس" عرض عام 2016، وهو من بطولة: يحيى الفخراني، نبيل الحلفاوي، هالة صدقي، محمد شاهين، محمد الكيلاني، نهى عابدين.

الكنز

عرض الجزء الأول من فيلم "الكنز" عام 2017، بينما عرض الجزء الثاني من العمل 2019، ويعتبر من الأعمال التي مزجت بين عدة حقب تاريخية هامة في تاريخ مصر.

فيلم "الكنز" بطولة: محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد حاتم، سوسن بدر، روبي، عباس أبو الحسن، هيثم زكي، أمينة خليل، هاني عادل، عبدالعزيز مخيون، ومن إخراج شريف عرفة.

أهو ده اللي صار

المسلسل حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه عام 2019، وشارك في بطولته: روبي، محمد فراج، أحمد داوود، سوسن بدر، علي الطيب، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، هبة عبدالغني.

القاهرة كابول

مسلسل "القاهرة كابول" أحدث ضجة كبيرة وقت عرضه، وأثار الجدل خاصة أنه استعرض موضوع شائك يتعلق بتنظيم إرهابي دولي من خلال استعراض قصص 3 أصدقاء تفرقهم معتقداتهم وقناعاتهم.

وشارك في بطولة المسلسل: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود.

جزيرة غمام

هو آخر أعمال الكاتب الكبير، وعرض ضمن دراما رمضان الماضي، واستطاع العمل حصد العديد من الجوائز.

مسلسل "جزيرة غمام" بطولة: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، رياض الخولي، أحمد أمين، مي عز الدين، محمد جمعة، هبة عبدالغني، محمود البزاوي، إسلام حافظ.