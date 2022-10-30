رمضان 2024.. انطلاق تصوير "ألف ليلة وليلة" في مدينة الإنتاج الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انطلق اليوم الأحد 30 أكتوبر، تصوير أولى مشاهد مسلسل "ألف ليلة وليلة"، في مدينة الإنتاج الإعلامي، وجمعت بين نجمي العمل ياسر جلال وياسمين رئيس.

المسلسل الذي من المقرر عرضه في رمضان 2024، تنتجه شركة أروما ستوديوز - تامر مرتضى- وميديا هب، بطولة النجوم: ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس وشيري عادل، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

ويعد "ألف ليلة وليلة" التعاون الرمضاني الثاني بين نور وتامر مرتضى بعد مسلسل "راجعين يا هوى" والذي تم عرضه في رمضان 2022.