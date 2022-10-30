فيفي عبده تعلق على تغير ملامح هيفاء وهبي في حفلها بـ السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة فيفي عبده على صورة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والتي أثارت جدلا، بسبب إشارة البعض إلى وجود تغيير كبير في ملامح وجهها، خلال حفلها الأخير الذي أحيته في السعودية.

وظهرت فيفي في مقطع فيديو، على خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقالت: "أنا متضايقة جدا على الكلام اللي بتقولوه على هيفاء، أولا هيفاء وهبي زي القمر مش عاوزة كلام هي من الستات الباربي، الإضاءة مكنتش كويسة وهي خاسة شوية دا لوك ومن حق الفنان يعمل اللي هو عاوزه، أومال ليه فنانين علشان الناس تقلدهم".

وأضافت: "فيه إيه، إيه اللي عملته هيفاء وهبي، وأدي وهبة وفين هيفاء دا اللي أنتوا شاطرين فيه إيه يا جماعة في إيه بسم الله ما شاء الله زي القمر طول عمرك، الإضاءة مكنتش حلوة ودا طبيعي وأدي كل الموضوع".

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي أحيت حفلا غنائيا الجمعة ضمن حفلات موسم الرياض.

وظهرت هيفاء وهبي مع المدير التنفيذي لشركة روتانا، سالم الهندي، وعلق الجمهور على ظهور باندهاش، على تغير ملامح هيفاء، كتب أحدهم: "مين يصدق أنه هذا تعبير أيقونة الجمال"، وعلق آخر: "كانت جميلة، لعبت بوجهها عمليات تجميل"، واستنكر آخر في تعليق ساخر "كنت حاسس أنهم مش هيجيبوا هيفاء الأصلية"، "أين هيفاء"، وقال متابع "ما الذي حدث لوجهها؟".

وأعادت هيفاء، نشر فيديو يرصد رحلتها وظهورها داخل الطائرة حتى وصولها للرياض، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "الرياض منورة بأهلها.. مبسوطة بوجودي بينكم".

وكانت الصفحة الرسمية لقناة روتانا عبر "تويتر"، نشرت فيديو توثيقي لرحلة "هيفاء" داخل الطائرة حتى وصولها للرياض، وحمل تعليق: "يا أهلا وسهلا بـهيفاء وهبي، نورتينا بالرياض".