ديانا كرزون تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة الأردنية ديانا كرزون بعيد ميلادها، الموافق اليوم 30 أكتوبر الجاري.

ونشرت ديانا صورًا من الاحتفال، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

كما أعادت نشر تهنئة زوجها معاذ العمري لها، قائلًا: "ما بتكبري بالعمر قد ما بتكبري بعيني، كل يوم أكثر من اللي قبله وما في كلام يوفي حقك، العمر كله يا رب أم سلمى الغالية وربنا ما يحرمني منك ويديم علينا الهدوء والسلام والمحبة".

وردت ديانا على تهنئة زوجها: "الله لا يحرمني منك أبو سلمى الغالي".

ونشرت ديانا صورة أخرى من حفل عيد ميلادها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "الله لا يحرمني منكم".

وطرحت ديانا كرزون أغنية "لفلفني" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى.