رمضان 2023.. آية سماحة تنضم لـ"كامل العدد" بطولة دينا الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انضمت الفنانة الشابة آية سماحة لفريق عمل مسلسل "كامل العدد" بطولة الفنانة دينا الشربيني المقرر عرضه في رمضان 2023، ويشارك في بطولته الفنان شريف سلامة، تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتدور أحداث العمل في إطار لايت كوميدي، وهو مكون من 15 حلقة.

على الجانب الآخر تواصل آية تصوير مسلسلها الجديد "سيب وأنا أسيب" بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، عارفة عبدالرسول، محمود البزاوي، محمد جمعة، وأحمد سلطان، والعمل من تأليف رنا أبو الريش، ومن إخراج وائل إحسان .

الجدير بالذكر أن آية سماحة لفتت الأنظار إليها من خلال أعمال متميزة، من بينها مسلسل "ما وراء الطبيعة" على منصة نتفليكس.

في عام 2016، قدمت آية أولى أدوارها السينمائية في فيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة" للمخرج هادي الباجوري، وظهرت في أول عمل درامي لها بمسلسل "جراند أوتيل" للمخرج محمد شاكر خضير.

وبعد ذلك، توالت أعمال آية التليفزيونية لتشارك في مسلسل "هذا المساء" (2017)، "كأنه إمبارح" (2018)، "قابيل" (2019)، "ما وراء الطبيعة" (2020).