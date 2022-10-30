بـ"الحجاب".. نورهان تؤدي مناسك العمرة.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة نورهان صورة جديدة لها، أثناء أدائها مناسك العمرة بمكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت نورهان في الصورة مرتدية ملابس بيضاء و"حجاب" على رأسها أمام الكعبة.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة وجاءت كالتالي: "دعواتك بالله عليكي، ربنا يتقبل إن شاء الله، تقبل الله منا ومنكم، ما شاء الله، دعوتين حلوين بقى، ما شاء الله ربنا يبارك فيكي ويحفظك، ربنا يتقبل منك، شكلك جميل أوي بالحجاب، ربنا يباركلك ويكرمك والله ويتقبل منك صالح الأعمال عمرة مقبولة الفنانة المحترمة".

وشاركت نورهان في مسلسل "يوتيرن"، الذي يشارك في بطولته بجانب ريهام حجاج، كل من الفنان الكبير توفيق عبدالحميد، والذي عاد من خلاله للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما.

كما شاركت نورهان في مسلسلات "وجوه، دنيا تانية، اللغز".