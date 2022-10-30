ستدهشكم هوية الفنان المصري الوحيد الذي سيقوم بـ إحياء حفل كأس العالم 2022 بقطر!! من يكون؟!

كتب امير فتحي في الأحد 30 أكتوبر 2022 02:49 مساءً - اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عن انضمام 3 فنانين جدد إلى قائمة فناني مهرجان FIFA للمشجعين™، الذي يقام خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ™.

وقال FIFA أن القائمة الجديدة تضم المغني النيجيري باتورانكينغ والموسيقي “دي جي أصيل” والمطرب الشعبي المصري حسن شاكوش، حيث يشعل الثلاثي حماس الجماهير في مهرجان FIFA للمشجعين أيام 28 نوفمبر و2 ديسمبر و12 ديسمبر على التوالي، لينضم الثلاثي إلى مغني الراب الفرنسي غيمز، وفرقة ميامي (فرقة غنائية خليجية من الكويت)، والانجليزي جوليان مارلي وفرقة أبرايزنغ، في تزيين الأجواء.

حسن شاكوش يعلن عن مشاركته في فعاليات كأس العالم 2022

من جهته، كشف المطرب الشعبي المصري حسن ساكوش، عن مشاركته خلال فعاليات مهرجان الفيفا للمشجعين في بطولة كأس العالم بدولة قطر، ومن المقرر إحيائه للحفل يوم 12 من ديسمبر المقبل.

حسن شاكوش

ونشر الفنان الشعبي حسن شاكوش، البرومو الخاص بحفله الغنائي المرتقب، عبر صفحته الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وعلق عليه قائلا: “انتظروني في بطولة كاس العالم في قطر 12/12”.

وسوف يعيش المشجعون في حديقة البدع، الكورنيش أجواء كرة القدم الحافلة بالحماسة – من 19 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وسيتابعون كافة مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™ الـ 64 مباشرة على شاشات عملاقة، ويشتمل مهرجان FIFA للمشجعين™ أيضاً على ثلاث مناطق مختلفة تضمن لك أوقاتاً ممتعة هي العروض الحيّة والبث، والطعام، والألعاب.

وتعتبر هذه الحفلة هي الأولى التى أعلن عنها حسن شاكوش بعد تقنين أوضاعه مع نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والتعهد بالالتزام والحفاظ على الأداب العامة وعدم احتواء أى أغنية له على لفظ خارج، بالإضافة إلى اعتذاره مجددا لشعبة الإيقاع بنقابة المهن الموسيقية بعد أزمته الشهيرة مع سعيد الأرتيست.

من هو حسن شاكوش؟

ويعد حسن شاكوش فنان مصري ترعرع في مدينة الجيزة، ومثّلت شوارعها مصدر إلهام دفعه إلى مجال الغناء. اكتسب شعبية كبيرة بعد الرواج الذي حققته أغنيتاه “مهرجان بنت الجيران” و”حبيبتي” و “عود البنات” و “بسكوتاية مقرمشة” و “عود البطل”. ازداد عدد متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة في الأعوام الماضية، إذ وصل إلى 6 ملايين متابع على موقع فيسبوك، ويُعزى ذلك إلى تفاعله الكبير مع المعجبين والمنشورات التي تعكس أسلوب حياته. حصدت أغنيته “حبيبتي” نسبة مشاهدة عالية بلغت 100 مليون مشاهدة في عام 2021.

حسن شاكوش يعلق على قرارات النقابة

وكان حسن شاكوش قد تحدث عن قرارات مصطفى كامل الجديدة وقال خلال مكالمة هاتفية عبر برنامج الحكاية الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة أم بي سي مصر: مضينا على اقرار بطلبات نقيب المن الموسيقية مصطفى كامل، والطلبات بمنع أي كلام خارج في الأغاني.

وتابع: هيكون معاك كارنية مطرب شعبي يجدد سنويا، وكل ما طلبة النقيب تم الاستجابة له من قبل مطربي المهرجانات.

حسن شاكوش: حمو بيكا هيغني تحت اسم أداء صوتي

وأضاف شاكوش: حمو بيكا هيغني تحت اسم أداء صوتي وليس مغني شعبي، والأداء الصوتي مثل الراب، وكلنا بناكل عيش وفي حد بيشعجنا ومصطفى كامل لمنا وجمعنا وحسينا إن في سند في ظهرها وحنين علينا واللي قبله كان بيحسسنا إننا مش من البلاد وجيين من برا.

“دي حلاوة”.. أحدث أغنيات حسن شاكوش

وفي سياق آخر، طرح المطرب الشعبي حسن شاكوش مؤخرا، فيديو كليب أحدث أغنياته “دي حلاوة” بالتعاون مع نجم فريق شارموفرز أحمد بهاء، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب“.

وتعد أغنية “دي حلاوة” من كلمات وألحان: أحمد بهاء، ومن توزيع موسيقى: ساري هاني، ومن إخراج: هادي الباجوري، ومن إنتاج: شركة جاما ميوزيك.

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