بعد إتهام دنيا بطمة لمحمد الترك بالخيانة الزوجية.. لن تصدّق جمال غريمتها في أول ظهور لها وتعلقها على التهمة الموجهة إليها!

كتب امير فتحي في الأحد 30 أكتوبر 2022 02:49 مساءً - وجهت الفنانة المغربية دنيا بطمة، اتهامًا لزوجها المنتج البحريني محمد الترك، بخيانتها مع سيدة مغربية تدعى وصال، والتي سبق ووجهت لها رسالة تهـديدًا بالسجن عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وكانت النيابة العامة بالمغرب، قد استدعت محمد الترك ووصال، للتحقيق معهما وتم الإفراج عنهما بكفالة مالية بسبب البلاغات التي تقدمت بها الفنانة دنيا بطمة واتهـمت فيها وصال بممارسة الدعارة مع زوجها.

وصال ترد على إتهامات دنيا بطمة:

وفي أول تعليق من وصال على اتهام دنيا بطمة لها قالت في منشور عبر خاصية الاستوري بصفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “هذا أول تصريح ليا من بعد هاد القضية مع محمد ترك.. فمن بعد ما تهـجموا عليا الصحافة وصوروني فمبقى عندي سبب اني اسكت ولا عندي سبب اصلا اني اتخـبا”.

وأضافت: “محمد الترك لا أعتبره أكثر من صديق وتجمعني معاه علاقة عمل لا غير.. وما بعمني بتاتاً الضـــجة الحاصلة ولا ما يقال، خاصة أن دنيا تعلم جيدا انه ليس هناك لا خيانة ولا سرقة.. والأدلة كانوا كلهم قدام نائب وكيل الملك.. القانون لا يحمي المغفلين”.

وكذلك وجهت الشابة رسالة خاصة للفنانة المغربية المثيرة للجدل قالت فيها: “رسالة إلى دنيا أنا مش من المستوى اللي اقعد ارد واتحدث فيه إلى الإنستجرام.. التشهير والتهـديد اللي نشرتي مش لح اسكت عليه.. تمنيت لو سمعتي الحقيقة ونطق المحكمة وتسكتي”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع كلام وصال، واعتبر العديد منهم أن دنيا بطمة حاولت الانتقام من زوجها عن طريق استغلال اسم وصال، مؤكدين أن من حق الأخيرة في الدفاع عن نفسها ومقاضاة الفنانة المغربية في المحاكم.

دنيا بطمة تطالب السلطات المغربية بإرجاع حقها:

وطالبت بطمة السلطات المغربية بإرجاع حقها خاصة أن واقعة الخيانة التي تتحدث عنها موثقة بالصوت والصورة، مشيرة إلى أنها لن تتحدث ثانياً عن الأمر بعد الحصول على حقها.

وأضافت قائلة: “أحبابي بخصوص موضوع وصال وبيتي الذي أصبح قضية رأي عام وموضوع يخص كل امرأة مغربية تعاني ما أعانيه، من هذا المنبر أناشد السلطات بمدينة مراكش أخذ ما هو موثق صوت وصورة بعين الاعتبار، أريد حقي لا أكثر ولا أقل وأعدكم أن أمدّكم بكل جديد في ما يخص قضيتي هذه”.

وكشفت دنيا بطمة، في بث مباشر مع جمهورها بعر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، قالت فيه إنها كانت تتعرض للعنـف الجسدي والضرب على يد زوجها الذي وصفته بأنه كان سببا كافيا لطلب الطلاق للشقاق.

وأضافت دنيا بطمة باكية أن محمد الترك كان يشرب الخمر ويحرض على الدعارة حيث تواجد برفقة فتاة في منزله بغيابها، واتهمـته أيضًا بالسرقة بعد أن أهدى الفتاة عطرها الخاص وخلخالها الذهبي.

كما أكدت أنها ضبطت زوجها والفتاة في غرفة نومها وكانت ترتدي ملابسها الداخلية وخلخالها الذهبي، وذلك في ردها على أنه كان لقاء عمل مؤكدة أنا كانت ترتدي خلخال “والسليب والشيمز”، الخاص بها وخلخالها بالإضافة إلى الخمور.

ومع تأكيد المنتج البحريني محمد الترك، والد الفنانة دنيا بطمة، تمسكه بحضانة أطفاله من دنيا (غزل) و(ليلى روز) في أعقاب براءته من تهمة الخـيانة الزوجية فاجأت دنيا بطمة جمهورها بإستبدال اسم شهرة عائلة ابنتيها التي تنتمي لوالدها وكتبت مكانه بطمة فأصبحت اسماء ابنتيها عبر إنستجرام غزل بطمة وليلى روز بطمة ووصف المتابعون تلك الخطوة بالمستفزة.

النيابة تستمع لـ محمد الترك في اتهامه بالخيانة:

ووفق للبلاغ الذي قدمته دنيا بطمة، فإنها اتهمت محمد الترك بأنها عثرت عليه متلبسًا بالخيانة مع فتيات بشقة بمقاطعة جليز، وداهمت الأجهزة الأمنية الشقة دون العثور على أي دليل يثبت خيانته.

واستمعت الشرطة القضائية إلى أقوال دنيا بطمة وأفراد عائلتها في القضية، كما استمعت إلى محمد الترك وفتاة تبلغ من العمر 20 سنة، يشتبه في أنها على علاقة به.

وكانت النيابة العامة، قد افرجت عن محمد الترك، ووصال بكفالة مالية وأكدت دنيا بطمة أن التحقيقات مازالت قائمة وأن الإفراج عنهما ليس معناه البراءة.

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