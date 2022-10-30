شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى يغنى مع مجدى يعقوب "ارسم قلب وضحكة على الشبابيك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد حماقى، جمهوره ومحبيه بمقطع فيديو جديد له مع جراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب، وهما يغنيان سويا أغنية "ارسم قلب".



مجدى يعقوب وحماقى

وعلق حماقى على الفيديو الذى نشره عبر حسابه على إنستجرام: "دكتور مجدى يعقوب بيمثل حاجة كبيرة ومهمة أوى فى حياتنا، مش بس بعلمه ولكن كمان بإنسانيته.. ومهما وصل الطب والعلم لأعلى درجات التقدم، هيفضل بس فيه مجدى يعقوب واحد".

وغنى حماقى برفقة الدكتور مجدى يعقوب، أغنية "ارسم قلب وضحكة على الشبابيك"، والتى حصدت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، كما حاز الفيديو الذى نشره حماقى العديد من الإعجابات من محبيه.

ومؤخرًا، افتتح الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والسير مجدى يعقوب والدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط، فعالية "الصحة قول وعمل"، بمناسبة انعقاد اللجنة الإقليمية الــ 69 لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، وذلك في حديقة الطفل Child Park المواجهة لمقر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمدينة نصر.

وقالت المنظمة، إن فعالية "الصحة قول وعمل" هي مبادرة أطلقتها منظمة الصحة العالمية وهي حركة عالمية لتعزيز الصحة والنشاط البدني بشكل خاص كجزء من مستقبل صحي ومستدام.