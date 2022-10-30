شكرا لقرائتكم خبر عن 400 ألف جنيه إيرادات شباك تذاكر دور السينما المصرية أمس السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الأفلام العربية في دور السينما المصرية إيرادات أمس السبت من شباك التذاكر وصلت إلى 388,023 جنيه.

وجاء في المركز الأول فيلم "فضل ونعمة" محققًا إيرادات أمس وصلت إلى 245,165، فيما جاء في المركز الثاني فيلم "كيرة والجن" بإيرادات 42,809 جنيه، وفي المركز الأخير فيلم "بنات عبد الرحمن" محققًا 2,830 جنيه.

ويعرض حاليًا في دور السينما المصرية 9 أفلام منهم "فضل ونعمة"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم، "بنات عبد الرحمن".

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول زوجين يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان فى قضية مخدرات ويحاولان إثبات براءتهما ومساعدة الشرطة على القبض على المتهمين،

فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى، سما إبراهيم، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

فيما تدور أحداث فيلم "بنات عبد الرحمن" حول أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ. ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسراراً جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.