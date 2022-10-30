حسن الرداد يحتفل بتخطي البرومو الرسمي لفيلم "تحت تهديد السلاح" 8 ملايين مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان حسن الرداد بتخطي البرومو الرسمي لفيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح"، حاجز الـ8 ملايين مشاهدة منذ طرحه.

ونشر الرداد بوستر الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليه "فيلم تحت تهديد السلاح، 3\11 في جميع صالات السينما في مصر والعالم العربي، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، إنتاج أحمد السبكي".

ومن المقرر الاحتفال بفيلم "تحت تهديد السلاح"، غدا الاثنين 31 أكتوبر الجاري في سينما دبي مول، الساعة السابعة مساءً.

"تحت تهديد السلاح" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي والتوزيع.

"تحت تهديد السلاح" بطولة النجوم: حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن وغيرهم.